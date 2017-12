Historische strip zet Bergs Markiezenhof in de schijnwerpers

BERGEN OP ZOOM - Een spannende historische strip die lekker wegleest en vooral voor kinderen zeer te genieten is. Dat is een notendop Jakob en de Lakenschuilers, de strip die Wouter Goudswaard in opdracht van de jubilerende Stichting vrienden van het Markiezenhof in Bergen op Zoom heeft gemaakt.

Centraal in het verhaal staat uiteraard het Markiezenhof waar Jakob en zijn trouwe metgezel Falco (een sprekende torenvalk) via een list binnendringen. Daar ontmoet hij heer Jan III van Glymes, heer van Bergen op Zoom die in 1518 de scepter zwaait over het stadspaleis. De heerser maakt zich zorgen over een roversbende, de lakenschuilers. En vraagt Jakob en Falco een oogje in het zeil te houden. Dat is het begin van een spannend avontuur.

Gulden Vlies

Goudswaard heeft min of meer de vrije hand gekregen en kiest nadrukkelijk voor het verhaal. ,,Dat staat voor mij op één, pas daarna komen de historische feiten. Anders dreig je jezelf te verliezen in al die historie. De lakenschuilers heb ik verzonnen. Maar de orde van de Gulden Vlies heeft echt bestaan. Ook voer ik Antoon op, zoon van Jan III van Glymes, die later de eerste markies van de stad wordt."

De meeste kinderen zal het ontgaan, maar andere lezers spotten ongetwijfeld de enkele verwijzing naar het hedendaagse Bergen op Zoom dat het verhaal bevat. Zo hangt er een bordje 'Schaftlokaal Helene en Kwist Boeken'. ,,Ik vind boekhandel Quist echt een begrip in de stad. En mijn vriendin Emmely Tunders werkt er boven in café Helene, dat gerund wordt door Caroline Quist. Die gelaagdheid aanbrengen vind ik leuk, al had ik achteraf gezien dat wel meer kunnen doen. Ik vind het supertof dat ik dit stripboek heb mogen maken." Tunders naam is ook verbonden aan het stripboek omdat ze voor de inkleuring tekent.

Tekenstijl

Wie vele mooie vergezichten of straatbeelden die tot in detail zijn uitgewerkt verwacht, komt bedrogen uit. Uiteraard zijn er prachtige weergaven van het stadspaleis, maar verder hanteert Goudswaard een basic tekenstijl. ,,Dat is hoe ik werk, ik werk vanuit personages en dialogen. Dat is waar mijn kracht ligt. Van te voren maakte ik me een beetje zorgen. Moet ik dat hele Markiezenhof natekenen? Maar volgens mij is dat heel aardig gelukt."

Het stripboek verschijnt vanwege het 50-jarig bestaan van Stichting vrienden van het Markiezenhof in 2018. Secretaris Elske van der Hoeden zegt dat de club 'heel erg blij is met de strip'. ,,We hebben bewust niet gekozen voor een dik boek, maar voor iets dat de jeugd erg leuk vindt. Iets dat hen nieuwsgierig maakt naar het Markiezenhof. Het is weer iets anders en we vinden het resultaat erg verrassend. Hopelijk zit er een vervolg aan."

Skidome

Ook Goudswaard, die zijn geld als striptekenaar vooral verdient met opdrachten uit het bedrijfsleven (zo maakte hij onlangs nog een verhaal over Nicky Broos en zijn bedrijven waaronder Skidome en Indoor Skydive), ziet dat nadrukkelijk zitten. ,,Reden dat ik een redelijk open einde hou aan het verhaal. Je kunt veel met de mystiek die rond het Gulden Vlies hangt en natuurlijk met Antoon, de eerste markies."