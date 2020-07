Historische route langs oude graven vertelt verhaal van betekenisvolle Bergenaren

BERGEN OP ZOOM - Een historische route over de oude begraafplaats die onder meer voert langs de monumentale graven en die het verhaal vertelt van de Bergenaren die veel betekent hebben voor de stad. Het idee ligt er, voor de uitvoering is de hulp van nabestaanden of bekenden van de overledenen nodig.

Bestuursleden Ton Verdult en Jan Timmermans van de roomskatholieke begraafplaats aan de Mastendreef en beheerder Mark Masereeuw vragen mensen die verhalen hebben zich te melden. ,,De historische feiten over de graven kennen we”, vertelt Timmermans. ,,We zoeken echt naar de verhalen achter de mensen die er begraven liggen.”

monumentale graven op de R.K. begraafplaats

Monumentale graftombes

Op de oude begraafplaats staan acht graftombes die Rijksmonument zijn, negentien graven zijn gemeentelijk monument. Het oudste graf dateert uit 1836. Veel van de monumenten vertonen mankementen. Er zitten scheuren in, sommigen zijn verzakt, onderdelen zijn er afgewaaid, soms is sprake van vernieling en bij een enkel graf is het hek compleet verroest.

,,We willen die graven restaureren, ze in oude luister herstellen.” Daarvoor hoopt het bestuur op wat subsidie van de gemeente en van het Rijk, maar ook op financiële steun van bijvoorbeeld nabestaanden of bekenden van de begraven families. ,,We zoeken dus nabestaanden die bereid zijn dit project financieel te ondersteunen en we zoeken mensen die verhalen weten over de Bergenaren die op de oude begraafplaats liggen”, zegt Timmermans.

Geschiedenis vastleggen

,,Voor de verhalen gaat het dus niet alleen om de monumentale graven, we willen de geschiedenis vastleggen van de Bergenaren die hier liggen en wat voor de stad gedaan hebben”, vult Masereeuw aan.

Plaquette bij een graf, zo moet de historische route er uit gaan zien.

De historische route wordt straks bij de entree aangekondigd en is herkenbaar aan plaquettes bij de graven waar met tekst en foto’s informatie op te vinden is over de persoon die er begraven ligt. ,,Door het scannen van een QR-code, kunnen de mensen op hun mobiel het complete verhaal lezen.”

Oude Calvarieberg op begraafplaats.

Calvarieberg opknappen

Ook zijn er plannen om de oude Calvarieberg op te knappen en er een monument te plaatsen met de namen van alle nonnen en priesters die er begraven liggen.

Het duurt wel even voor de historische route klaar is, eerst moeten de verhalen zich aandienen. Informatie over de oude graven en de families die er liggen is te vinden op rkbegraafplaats.com. Mensen die een verhaal te vertellen hebben kunnen per mail contact zoeken met Mark Masereeuw via info@rkbegraafplaats.com