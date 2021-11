Historisch schip markeert opleving van spookdorp Doel: ‘Dit is de ommekeer’

,,Dit is de ommekeer voor Doel. Niemand twijfelt nog aan een nieuwe toekomst voor het dorp”, stelt Jan Creve van actiegroep Doel2020, al ruim twintig jaar strijdend voor behoud van het dorp dat aanvankelijk geofferd zou worden voor uitbreiding van de Antwerpse havendokken. Eind 2019 kwam alsnog de toezegging van de Vlaamse overheid dat Doel gespaard zal blijven.

De restauratie van Ortelius in het centrum van Doel wordt gezien als een belangrijk ijkpunt. Ortelius is een historisch schip dat dienst deed als schoolschip voor kinderen uit het lager onderwijs in Antwerpen; het wordt beschouwd als een varend erfgoedstuk.

Met een speciaal transport is het schip naar het Scheldedorp gebracht waar het zaterdagochtend met twee gigantische kranen is neergezet. Het wordt de komende jaren opgeknapt door vzw ‘De Maakschappij’ in Doel. ,,Het Orteliusproject bewijst dat er veel mogelijk is in ons historische dorp. Wij hopen dat hiermee de ommekeer écht is ingezet”, aldus actiegroep Doel2020.

Belangstelling vanuit Nederland

Ook vanuit Nederland is er grote belangstelling voor het dorp onder de rook van de gelijknamige kerncentrale. Heemschut, de grootste erfgoedvereniging van Nederland, heeft Doel onlangs voorgedragen als het meest bedreigde erfgoed van Europa.

De voordracht vond plaats in het zogeheten ‘7 Most Endangered Programme’ van Europa Nostra. Dat een Nederlands lid van Europa Nostra een plek in Vlaanderen nomineert is zeer opmerkelijk. Het programma van Europa Nostra benoemt bedreigde monumenten en locaties in Europa en mobiliseert publieke en private partners om een levensvatbare toekomst voor die locaties te vinden. De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich met zijn ruim vijfduizend in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden.

Volledig scherm Het grotendeels verlaten dorp Doel aan de Schelde heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen. © peter van trijen/pix4profs

Volledig scherm Doel, het grotendeels verlaten dorp aan de Schelde bij Antwerpen. © peter van trijen/pix4profs