Historisch pand 't Spuihuis nu in handen van chef René Vermeulen zelf: ‘Astrid en ik zijn er erg blij mee’

,,’t Spuihuis loopt als een rode draad door ons leven, Astrid en ik leerden elkaar hier kennen", vertelt Vermeulen (34). Van keukenhulp klom hij op tot chef in het pand waarvan de fundering stamt uit 1500, maar dat in 1838 zijn huidige vorm kreeg. Het kende diverse functies, in 1996 begonnen Ad en Marco Musters er een restaurant in. Later werd het aanpalende pand De Tol erbij getrokken.

Koopcontract is getekend

Dit najaar gaat 't Spuihuis in de steigers voor het nodig onderhoud. ,,We steken liefde en aandacht in gerechten, maar ook in het pand. We knappen het mooi op. En in 2022 pakken we het interieur aan. Dan zijn we klaar voor de komende 25 jaar.”