Historisch pand, dialect of oorlogsrestant: ‘Erfgoedbeleid nog vaak hap-snap’

De vrees voor sloop van het gemeentehuis in Ossendrecht (1939) en schoolgebouw De Stappen in Hoogerheide (1905) maakte recent veel los. Onderzocht wordt nu of de panden gemeentelijk monument kunnen worden. Maar Van Agtmaal wil af van losse besluiten. ,,Als zich zoiets voordoet, speelt emotie vaak een grote rol. Het is beter als er erfgoedbeleid komt dat voor iedereen helder is.”

Aardlagen, oorlogen, verdwenen dorpen

De wethouder geeft aan dat tot erfgoed behalve panden ook dialecten of producten kunnen behoren. Of, zoals bleek op een thema-avond eind 2019, de aardlagen bij Groeve Boudewijn, vondsten uit WO II, zelfs loopgraafresten uit WO I in de Noordpolder, of verdwenen dorpen als Agger en Emmaus.

Van Agtmaal wil die inzichten gebruiken voor zijn beleid. ,,Helaas gooide corona in 2020 roet in het eten en is er nu tijdelijk geen ambtenaar op erfgoed. Gelukkig is Dees Verbeek bereid reacties te verzamelen op het verslag van die thema-avond, tot 1 juli. Daar ben ik hem erg erkentelijk voor.”

Verbeek, actief bij de Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek, bood Van Agtmaal in maart nog een petitie voor behoud van De Stappen aan. ,,In Woensdrecht is vaak meer gesloopt dan behouden. Dat willen we veranderen", zei Verbeek al eens.

Overkoepelende erfgoedclub

,,Naast de heemkundekringen zou het goed zijn om een overkoepelende erfgoedclub te hebben die alle kennis bundelt, met mensen uit alle kernen, als spreekbuis naar ons", aldus Van Agtmaal.

Wie daar interesse in heeft, kan zich ook melden bij Verbeek via dverbeek@ziggo.nl, ook voor reacties op de analyse van de thema-avond van eind 2019.