Hippies en peace: binnenkort is het flower power weekend in Bergen op Zoom

Nieuwe burgemees­ter Margo Mulder koos bewust voor Bergen op Zoom: ‘Politiek gaat van stoepte­gels tot huiselijk geweld’

GOES/BERGEN OP ZOOM - Een paar minuten voordat in Bergen op Zoom het nieuws wereldkundig wordt gemaakt, rinkelt in Goes de telefoon. Margo Mulder (54) hoort dat zij de burgemeestersketting van de Zeeuwse gemeente mag verruilen voor de Bergse. ,,Ik was verrast, maar enorm blij en vereerd met het vertrouwen.”