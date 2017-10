Hippe tiny houses, maar nog geen gelijkgestemde bewoners en geschikte plekken

Bergse Liesanne in musical My Fair Lady

7:30 BERGEN OP ZOOM - De Bergse Liesanne van Dongen volgt een opleiding musicaltheater. Haar eindstage is een tournee in het ensemble van de musical My Fair Lady. ,,De try-outs zijn voor thuispubliek in De Maagd, de première is straks in het Amsterdamse Carré!"