Hier wil Bergen op Zoom snel vanaf: voormalig politiebureau te koop

Het is een merkwaardig verhaal, dat wel. Datzelfde Bergen op Zoom bood het betreffende pand al in de zomer van 2019 te koop aan. Voor 2,1 miljoen euro. Om het vervolgens een aantal maanden weer uit de verkoop te halen. Dat het nu terug in de etalage belandt is volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander goed te verklaren. ,,Per 1 april zijn we er formeel eigenaar van.”