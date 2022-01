Hier vind je een stal vol nieuwsgierige dieren: ‘Van geiten houden leer je vloeken, haha’

,,Geitenhouden is iets intensiever dan koeienhouden”, vertelt Juliën Hendrickx (45) uit Ossendrecht. ,,Van geiten heb je er nu eenmaal veel meer. En ga maar na, een koe die kalft heeft aandacht nodig, maar een geit die lammert heeft ook aandacht nodig.”

Hendrickx zijn stal binnenloopt steken er direct een paar nieuwsgierige koppies boven een hooibak uit. Het zijn de lammeren die nog niet gedekt zijn. ,,Nieuwsgierig zijn ze absoluut”, bevestigt de geitenhouder desgevraagd.

Tijdens een rondgang over het bedrijf laat Hendrickx de melkmolen zien. Tweemaal daags komen de geiten hier naartoe. Ze gaan in een van de compartimenten staan en terwijl ze gemolken worden, draait de machine een stukje verder. Dit levert tijdwinst op ten opzichte van de zogenoemde visgraat opstelling, waar Hendrickx mee begon en waarbij de dieren in clusters op één plek staan.

1200 geiten

Achter de melkmachine langs, lopen we de grote stal in. Hier zitten de geiten – 1200 in totaal – verdeeld in vier groepen. De eerste groep bestaat uit drachtige dieren, de drie andere groepen zijn onderverdeeld naar melkproductie. Een vijftal geiten heeft besloten dat ze zich niet als een stel schapen in een hokje laten stoppen en kuiert brutaal wat tussen hokken in op het gangpad. Hendrickx kijkt er niet van op. ,,Och, dat doen ze wel vaker.”

Tussen de drachtige geiten lopen enkele lammeren. De echte geboortegolf vindt over een paar weken plaats. De kleintjes die nu rondstappen, kunnen tot die tijd bij hun moeder wandelen. Wanneer er straks 50 lammeren per week geboren worden, gaan de jonkies direct na de geboorte weg bij de moeder. ,,Alleen op die manier weet ik zeker dat de lammeren de eerste dagen biest drinken. Dat is de allereerste melk die de moeder produceert en deze bevat essentiële afweerstoffen.”

Geitenbabymelk en -kaas in de lift Het drinken van geitenmelk is in andere landen gebruikelijker dan in Nederland. Toch zijn vooral kinderen er dol op, zo meent Hendrickx omdat de smaak ervan dichter bij die van moedermelk ligt. Sinds 2014 is binnen de EU het gebruik van geitenmelk als babyvoeding toegestaan. De markt voor geitenbabymelkpoeder zit sindsdien in de lift. Hetzelfde kan gezegd worden voor de geitenkazen. Het aanbod in de supermarkten én de verkoop ervan zijn de afgelopen decennia flink gestegen. Nederland telt vandaag de dag ongeveer 550 gespecialiseerde geitenhouderrijen, tegenover meer dan 15 duizend melkveebedrijven. Binnen de geitensector vindt een schaalvergroting plaats. In 2000 had een gespecialiseerd geitenbedrijf gemiddeld 313 melkgeiten, in 2020 waren dat er 1177 (bron: CBS).

,,Geitenlammeren hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld koeien, de neiging om te drinken bij elke willekeurige moeder. Dan missen ze die afweerstoffen en zullen ze het niet redden. Daarom melk ik de biest en die krijgen ze dan per fles. Voor die paar lammeren die nu al geboren worden, kan ik het nog in de gaten houden. Dat lukt me straks niet meer.”

Terwijl de fotografe geconcentreerd probeert haar werk te doen, moet ze vrezen voor de knopen van haar jas. Wanneer ze iets te dicht bij de herkauwers komt, wordt er direct aan haar kleding geknabbeld. Ook hier kijkt de geitenhoeder niet van op. Hij maakt het dagelijks mee. ,,Ze zeggen niet voor niks: ga geiten houden en je leert vloeken”, merkt hij lachend op.

Notitieblok

,,Ik had hier een keer een aannemer over de vloer. Er moest een en ander aangepast worden. Die man is de hele dag bezig geweest met alles op te meten. Ik zei nog tegen hem: let op je notitieboek, voor je het weet ben je het kwijt. En precies zo ging het, aan het eind van de dag. Weg aantekeningen en hij kon weer helemaal van voor af aan beginnen.”

Quote Ik kwam op veel verschil­len­de bedrijven. Ik zag heel veel goeie dingen en ook de nodige slechte dingen Juliën Hendrickx Toch zou de boer uit Ossendrecht niet anders meer willen. Hij groeide op tussen de koeien van zijn vader, die een bedrijf voerde met een 35-tal melkkoeien. Al van kinds af aan wist Hendrickx: ik word boer. Maar van een bedrijf met 35 stuks vee kunnen geen twee gezinnen eten. ,,Ik ben in 97 van school gekomen. En ook eind jaren negentig was het met 35 koeien al geen vetpot.”



,,Dus toen ben ik gaan werken bij in de bedrijfsverzorging. Dat houdt in dat ik bij andere ondernemers inval wanneer zij op vakantie willen, of in geval van ziekte. Daar heb ik veel van geleerd. Ik kwam op veel verschillende bedrijven. Ik zag heel veel goeie dingen en ook de nodige slechte dingen.”

Per toeval stuit pa, Kees Hendrickx, op een advertentie waarin men op zoek is naar geitenmelkleveranciers. Hij bespreekt het plan met zijn zoon, beiden winnen advies in bij een adviseur van de voederfabriek en het besluit wordt genomen: de familie Hendrickx gaat geiten houden. ,,Achteraf ben ik blij met de overstap”, zegt hij.

,,Koeien zijn vies, ze poepen overal. Na het melken zit je onder de spetters. Een geit daarentegen is veel schonen.” Dat een aannemer dan eens een keer een middagje extra terug moet komen om de maten opnieuw op te meten, neemt hij met plezier op de koop toe.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Financieel is de geitensector aan het herstellen van een moeizame periode. ,,Aanvankelijk ging het goed. Maar daarna steeg het aanbod erg snel waardoor de melkprijs daalde. Er is toen een tijd geweest dat het gemiddelde geitenbedrijf het maar zeven jaar volhield. Inmiddels is de markt gestabiliseerd.”

Bord in de tuin

Het gros van de melk die van het bedrijf in Ossendrecht komt, gaat naar de Bettinehoeve in Etten-Leur. Een klein deel verkoopt Hendrickx aan huis. ,,Dat is begonnen nadat ik een bord met ‘leverancier van de Bettinehoeve’ bij het bedrijf plaatste. Ineens belden er geregeld mensen aan met de vraag of ze verse melk bij me konden kopen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de opzet van dat bord was.”

Om de potentiële klanten toch van dienst te kunnen zijn, plaats Hendrickx een melkautomaat. Behalve de eigen, verse geitenmelk, verkoopt hij geitenkaas van een collega. ,,En dat loopt eigenlijk van meet af aan heel goed. Het leuke is dat je hierbij direct terugkoppeling krijgt van de klanten. Ik verdien het geld niet door de verkoop aan particulieren, maar de waardering die je erbij krijgt, geeft een erg goed gevoel.”

