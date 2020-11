Hier moet nieuwbouw voor arbeidsmigranten komen, en bij de buren ook

PUTTE - Zowel voor de oude Glatt-fabriek als het naburige landgoed Emmahoeve in Putte is een groot nieuwbouwplan in de maak voor huisvesting van arbeidsmigranten. Wethouder Hans de Waal, tot actie gemaand maar ook gesteund door de voltallige Woensdrechtse raad, hoopt op groen licht van de provincie. ,,Hier zit muziek in.”

Een groot complex met goed beheer, zoals bij Stella Maris in Steenbergen, is al jaren de insteek van het Woensdrechtse beleid, als alternatief om de concentratie van arbeidsmigranten in de dorpskernen van Ossendrecht en Putte op te lossen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig, mede door de stikstofregels.

Nu ziet De Waal toch lichtpuntjes na overleg deze week met de provincie. ,,Die zoekt hard naar de beste oplossing om bouwprojecten uit de stikstofcrisis te halen. Dat kost tijd, maar ziet er hoopvol uit.” Ook verwacht hij nog dit jaar of begin 2021 twee ontwikkelaars aan zijn bureau met een voorlopig plan.

Quote De provincie zoekt hard naar de beste oplossing om bouwprojec­ten uit de stikstof­cri­sis te halen. Dat kost tijd, maar het ziet er hoopvol uit Hans de Waal, wethouder gemeente Woensdrecht

Glatt-terrein en Emmahoeve

Van Bouwgroep De Nijs-Soffers, eigenaar van het Glatt-terrein aan de Putseweg, was al bekend dat die daar wil bouwen voor een paar honderd arbeidsmigranten. De Waal sprak onlangs ook met een andere initiatiefnemer. ,,Die wil bij Emmahoeve ruim 150 arbeiders huisvesten en dat zou snel kunnen omdat hij prefab bouwt.” Bij dat Putse landgoed zitten al werknemers in recreatiewoningen.

De Waal zegt voortvarend aan de slag te willen. ,,Want in beide plannen zit muziek.” Donderdagavond kreeg hij van de gemeenteraad juist de opdracht op zijn bord om een actievere rol te spelen. ,,De intentie was er wel, maar er gebeurde te weinig", aldus CDA-raadslid Luc de Vos, die met de coalitiegenoten ABZ en VVD een motie indiende. Die kreeg steun het oppositietrio PvdA, AKT en D66.

Huisvesting buiten de dorpen

,,Inwoners in Ossendrecht en Putte vinden het zeker 's zomers best lastig met de vele arbeidsmigranten die er wonen, ze voelen zich niet altijd meer thuis in eigen dorp. Bovendien is de huizenmarkt heel krap, zeker voor starters", aldus De Vos. ,,Het is dus in ieders belang dat er huisvesting buiten de kernen komt voor arbeidsmigranten, van goed niveau en met toezicht.”

Quote Inwoners van Ossend­recht en Putte voelen zich soms niet thuis in eigen dorp. Vestig arbeidsmi­gran­ten elders, op goed niveau, met toezicht Luc de Vos, CDA-raadslid gemeente Woensdrecht

De Vos verwijst naar de oude Rabobank in Ossendrecht waar uitzendbureau Pollux tot 2026 zo'n 65 mensen huisvest. ,,Als we dat niet willen verlengen, dient er wel een alternatief te liggen. We willen ontwikkelaar stimuleren en omwonenden erbij betrekken.” De Waal bleek content met de motie. ,,Dit steunt mij in het werk waar ik al mee bezig ben, ook bij de provincie.”