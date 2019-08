Hier kunnen Steenbergse jongeren deze zomer voetballen, basketballen en nog veel meer

De Vlaojestààmpers gaan voor het eerst in Bergen op Zoom rijden

3 augustus WELBERG/BERGEN OP ZOOM - Even voorstellen: de Vlaojestààmpers. Een enthousiaste bouwclub die al jaren bouwt in een loods in Welberg. Een begrip in Steenbergen, waar ze tijdens de grote optocht vaak de eerste prijs winnen. Maar komend jaar niet meer. Dan gaat de club zich presenteren in Bergen op Zoom. Als eerste bouwclub uit de gemeente Steenbergen ooit. En daar hebben de bouwers heel veel zin in.