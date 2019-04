Hier kunnen scholieren studeren voor de eindexamens

,,We merkten dat veel scholieren op zoek waren naar een werkplek, vooral tijdens de vakantie", legt Kools uit. ,,En de bibliotheek staat bekend als een rustige plek. Wij hebben ook alle voorzieningen die nodig zijn: tafels, stoelen, stroom en gratis wifi. Daarnaast kunnen de scholieren natuurlijk ook gratis gebruik maken van de boeken.”

Quote We merkten vorig jaar dat het echt booming was Annebelle Kools De bibliotheek richt dit jaar voor de tweede keer studeerplekken in. Kools: ,,We merkten vorig jaar dat het echt booming was. Er waren tientallen scholieren op een dag aanwezig tijdens de examenperiode. Maar ook in de periode daarna wisten mensen ons te vinden om te studeren.”

Studeren in alle vestigingen

Scholieren kunnen in de vestigingen Bergen op Zoom, Dinteloord, Halsteren, Hoogerheide en Steenbergen terecht. ,,Scholieren kwamen vorig jaar naar mij toe of ze ook in Hoogerheide konden gaan studeren. Daar hebben we toen voor extra stroomvoorzieningen gezorgd. Zij zijn natuurlijk in al onze vestigingen welkom.”

,,In Bergen op Zoom hebben we een speciale bovenkamer ingericht op de tweede etage. Dat is een extra rustige plek. We werken daar ook samen met Gewoon bij Sjuul, de overburen. Zij komen twee keer per dag koffie brengen voor de mensen die dat willen”, vervolgt Kools.

Extra spreekuren

In de Bergse vestiging organiseert de bibliotheek ook extra ‘spreekuren'. Scholieren met vragen over Nederlands, Engels, Frans, Spaans en biologie kunnen op dinsdag 23 april terecht van 12.30 tot 14.30 bij twee docenten van de Studiekring. Wie vragen heeft over wiskunde, economie, M&O, biologie, Engels en Nederlands kan op woensdag 24 april terecht van 13.00 tot 15.00. Hiervoor kunnen scholieren zich aanmelden via activiteiten@markiezaatsbibliotheken.nl.