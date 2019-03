Hier kunnen atleten van Spado de komende vijf jaar binnen trainen

Lenny uit Hoogerhei­de stierf door 254 keer steken: acht jaar cel geëist

12:56 BREDA/HOOGERHEIDE - Tegen de 52-jarige Jack H. uit Hoogerheide is maandag in de rechtbank in Breda acht jaar cel geëist. De man heeft bekend dat hij op 10 juli vorig jaar zijn vriendin Lenny Roovers doodstak. Volgens officier van justitie Marieke Snoeks was er sprake van doodslag.