Hier kun je gasloos wonen in het groen: schot in verkoop vrije kavels Noordrand

Update Nieuwe aanhouding in zaak gruwel­moord op Belgische loodgieter, 23-jarige man gearres­teerd

12:00 STEENBERGEN - Er is opnieuw iemand gearresteerd in het onderzoek naar de verdwijning en gruwelijke moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Het gaat om een 23-jarige man. Hij is donderdagochtend aangehouden in Middelburg. Het is de achtste arrestatie binnen de complexe zaak.