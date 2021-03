Hier komt het nieuwe wijkhuis van Gageldonk West: in de Piushof

Dat hebben woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom maandag samen bekendgemaakt. ,,Het sociale hart van de wijk”, noemt wethouder Patrick van der Velden het. Dat de twee afkoersten op een nieuw wijkhuis voor Gageldonk West is geen geheim. De Kastanje is de voorbije jaren met kunst- en vliegwerk draaiende gehouden.

Stadlander voert er een mega-operatie uit, honderden verouderde woningen worden gesloopt. Ze maken plaats voor eigentijdse nieuwbouw, zeer energiezuinig, vaak levensloopbestendig. Ook komt er een volledig nieuw winkelcentrum op de plek van de Gentiaan.

Het nieuwe wijkhuis is de kers op de taart. De Piushof ligt aan de noordkant van het Piusplein pal naast de H. Hartkerk, in het hart van deze naoorlogse wijk. Aanvankelijk was Stadlander van plan de onderkant van de Piushof te vullen met commerciële ruimtes. Maar dat plan is gekeerd. Nu wordt er een nieuw wijkhuis ingelepeld.

Piuspark

Quote Dit is beter dan winkels, minder overlast Martien Huijgens, Bewoner Piushof De huidige tijdelijke bewoners zijn er per 1 september weg. De verbouwing van het complex en de renovatie begint waarschijnlijk eind dit jaar, uiterlijk begint 2022. Stadlander verwacht zo'n acht maanden nodig te hebben voor de operatie. Volgend najaar zou het nieuwe wijkhuis kunnen openen.

Wat er allemaal samenkomt straks is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat het meer zal zijn dan de spreekwoordelijke bingo is duidelijk. Stadlander wil het nieuwe wijkcentrum en het erachter gelegen Piuspark met elkaar verbinden. ,,Dat is aan de wijk, zegt wethouder Mignon van der Zwan er over. ,,Er vindt momenteel onderzoek plaats welke organisaties willen deelnemen.”

Voor Marc van der Steen, bestuurder van Stadlander, is het nieuwe wijkhuis een mijlpaal in de wijk. ,,De bewoners maken de wijk.”

Prima oplossing

In eerste schetsen is een serre-achtige uitbouw aan die kant van het wooncomplex te zien. Schetsen die Stadlander op dit moment nog niet wil vrijgeven overigens. Omdat er op details nog van alles kan veranderen de komende maanden. Die uitbouw komt achter de oostelijke vleugel. In totaal meet het wijkhuis straks duizend vierkante meter.

,,Liever een wijkcentrum dan winkels”, zegt bewoner Martien Huijgens. ,,We hebben tegen Stadlander gezegd dat we geen overlast willen. Want het wijkcentrum is straks bij ons te gast. En niet omgekeerd.” Volgens de bewoner is het plan om een wijkcentrum in de Piushof te maken een prima oplossing voor de Kastanje. In de Piushof zijn straks nog negentien appartementen.

Volledig scherm De Kastanje © Jan van de Kasteele