Hier komt het nieuwe groene hart van de wijk Fort Zeekant in Bergen op Zoom

Update Zwembad De Meermin in Steenber­gen gaat morgen gewoon weer open

17:06 STEENBERGEN - In Zwembad De Meermin is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Op camerabeelden is te zien dat er tijdens de inbraak meerdere personen aanwezig waren. Ook bij de naastgelegen TV Steenbergen is een poging tot inbraak gedaan.