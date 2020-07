Hier komen appartementen en horeca, eindelijk hoop voor Gouvernement

Dit Rijksmonument uit 1771 staat al bijna zeven jaar grotendeels leeg staat. En na het vertrek van sportschool Basic Fit helemaal. Tijd voor Simons om door te pakken. ,,Ik sta te popelen om te beginnen.”

De laatste hobbel? Toestemming van het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom. Maar daarover is Simons vol vertrouwen. Hij is van plan het complex te kopen. Met de huidige eigenaren is daar overeenstemming over. En vervolgens te ontwikkelen.

Dikke Boom

Quote Ik sta te popelen om te beginnen Marcel Simons, Ondernemer Dertien grote appartementen van tussen de tachtig a honderd vierkante meter kunnen er komen, op de eerste verdieping en de zolder. Allemaal vrije sectorhuur. Met aan de voorzijde uitzicht op Gouvernementsplein en de fameuze Dikke Boom. Aan de kant van de Korenbeursstraat is een grondgebonden woning voorzien.

,,We willen het Gouvernement in oude luister herstellen, er iets moois van maken”, vertelt Simons. Om dat goed te doen heeft hij Laurijs Weyts van Weyts Architecten in de arm genomen. Zoals het er nu voorstaat verdwijnen de overdekte galerij en de uitbouw die in de jaren negentig aan de achterzijde zijn aangebouwd volledig.

Puzzelen

,,We willen het historische gebouw goed tot zijn recht laten komen”, legt architect Weyts uit. ,,We hebben de tekeningen van voor de verbouwing, zodat we goed kunnen reconstrueren.” Binnen valt vooral de hoogte op. En de fraaie massieve balken. Er appartementen maken is nog best een puzzel, geeft Weyts aan.

Het Gouvernement is een fors complex van in totaal zo’n 4000 vierkante meter vloeroppervlak. Alleen al het restaurant is straks 350 vierkante meter. Exclusief de keuken en andere ruimtes. Met buiten nog eens bijna vierhonderd vierkante meter terras. Achter het complex komt groen en een parkeervoorziening voor de bewoners, te bereiken via de Korenbeursstraat.

Volstromen

Quote De laatste hobbel? Toestem­ming van de gemeente Als alles vanaf nu meezit wil Simons al dit najaar aan de slag kunnen. Het project zou in dat geval begin 2022 gerealiseerd kunnen zijn. En hij durft nu al te zeggen: ,,Als we ons plan met het Gouvernement kunnen uitvoeren, komt het in de omgeving weer tot leven. Dan zie je al snel dat ook de winkels volstromen.”

Door jaren van leegstand is het Gouvernement nu niet echt de parel die de gemeente eind vorige eeuw voor ogen had. Het Rijksmonument is toen verbouwd tot een soort van overdekte winkelgalerij, maar dat was allesbehalve een succes. Verschillende ondernemers dreven er daarna nog winkels, maar de een na de ander verdween. Alleen Basic Fit hield vol, maar verkaste eerder dit jaar naar De Zeeland.

Rode loper

,,We zijn er al vanaf eind 2015 mee bezig”, legt Simons uit over zijn project. ,,Van zo’n pand moet je iets moois kunnen maken.” Aanvankelijk wilde hij alleen de begane grond huren en er een horecazaak maken. Niet om zelf uit te baten, dat wilde hij overlaten aan een exploitant. ,,De gemeente rolde nog net niet de rode loper uit toen we aanklopten.”

Maar de aanwezigheid van Basic Fit op de eerste verdieping en horeca op de begane grond zou niet echt een goede combi zijn. Gesprekken over interne verplaatsing van de sportschool werden echter doorkruist doordat John Rombouts van M2Leisure bij de gemeente aanklopte. Die wilde een beroepenspeelplaats voor kinderen maken, een soort van mini-Efteling.

Stille dood

Dit plan stierf uiteindelijk een stille dood. ,,Toen de gemeente daarna begon over een totale ontwikkeling van het pand begon het te borrelen en kwam de zaak in een stroomversnelling.” Met zijn huidige plan als resultaat.

Marcel Simons is in Bergen op Zoom vooral bekend als de voormalige eigenaar van horecazaak De Bourgondiër. Hij is ook de man achter onder meer de herontwikkeling van Stationszicht en realiseerde appartementencomplex Op de Weele op het Nedalcoterrein.

Volledig scherm Marcel Simons (links) en architect Laurijs Weyts in de oude ruimte van Basic Fit. Met uitzicht op het plein. © Pix4Profs/Tonny Presser