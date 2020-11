Hier komen 74 zorgappartementen voor Bergse ouderen

Hier moet nieuwbouw voor arbeidsmi­gran­ten komen, en bij de buren ook

13 november PUTTE - Zowel voor de oude Glatt-fabriek als het naburige landgoed Emmahoeve in Putte is een groot nieuwbouwplan in de maak voor huisvesting van arbeidsmigranten. Wethouder Hans de Waal, tot actie gemaand maar ook gesteund door de voltallige Woensdrechtse raad, hoopt op groen licht van de provincie. ,,Hier zit muziek in.”