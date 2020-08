Hier kan Bergen op Zoom mee pronken, maar je komt er niet binnen!

Column Wel kermis. Geen kermis. Wel kermis. Geen kermis

23 augustus Mis. Weer mis. Nog een euro erin. Weer proberen. Pech. Ook dit keer lukt het niet. Ik geef op. De grijpautomaat is me te slim af. Het is bij die ene keer gebleven. Was ik niet behendig genoeg? Of is zo’n apparaat gewoon zo gemaakt, dat je er altijd naast pakt?