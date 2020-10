‘Hier is gruwelijk gevochten, met de bajonet op het geweer’

Geen grijsaards of veteranen, maar twee twintigers uit Hoogerheide vormen de stuwende kracht achter de actie om zaterdag 24 oktober door de hele gemeente Woensdrecht Canadese vlaggen op te hangen, om zo de bevrijding te vieren en de oorlogshelden te eren. ,,Een serieuze hobby”, beseft het vriendenduo.

De een groef als tiener een bunker uit die met EU-subsidie werd gerestaureerd, de ander was als jochie net zo blij met zijn handtekeningen van Canadese oud-strijders (‘Heb ik voor gespijbeld’) als menig dorpsgenoot nu met een krabbel van Mathieu van der Poel.

Fascinatie en frustratie

Wat hen bindt, is hun fascinatie voor de Slag om Woensdrecht in oktober 1944, maar ook de frustratie dat die strijd er qua nationale aandacht maar bekaaid vanaf komt vergeleken met de mislukte Slag om Arnhem. Onterecht, want hier is het verschil gemaakt, betogen ze.

,,Slechts op enkele plekken in Nederland is zo gruwelijk gevochten als hier”, stelt Van der Veen. ,,Bijna twee weken strijd om Hoogerheide en Woensdrecht. Met de bajonetten op de geweren, in de modder, meter voor meter inhakken op de vijand. Om grond die soms vier, vijf keer wisselde tussen Duitsers en Canadezen, met onnoemelijk veel verlies van jonge mensenlevens. En enorme schade, daar is De Verwoeste Hoek naar vernoemd.”

Gigantisch onderbelicht

Raaijmakers noemt de Slag om Woensdrecht ‘gigantisch onderbelicht’. ,,Ook in recente boeken en films over de Slag om de Schelde lijkt het net of er alleen in Zeeland gevochten is.” De strijd was van groot strategisch belang. ,,De geallieerden hadden de Antwerpse haven in handen, maar nog niet de Schelde-oevers. Daar richtten de Duitsers hun kanonnen op onze bevoorradingsschepen”, aldus Van der Veen.

De vrienden verdiepten zich tot in detail in deze zwarte bladzijde uit de Woensdrechtse historie. ,,Ik was tien toen ik erover hoorde van familie en kennissen, op mijn vijftiende sloeg de vlam écht over”, vertelt Raaijmakers. Behalve van de Canadezen, weet hij ook veel over de vijand, het Duitse Fallschirmjäger-Regiment 6. ,,Fanatieke mannen van wie velen al in Rusland, Italië, Afrika en Frankrijk hadden gevochten.”

Complete bunker uitgegraven

In 2009 groef Raaijmakers met drie maten een complete bunker uit die ze hadden ontdekt bij Hoogerheide. ,,Deze jongens zijn een voorbeeld voor alle jeugd in de gemeente”, sprak wethouder Pim Meeuwisse destijds. Met 5,5 ton Europese steun werden nog meer bunkers gerestaureerd.

De interesse bij Van der Veen werd gewekt door verhalen over zijn overgrootvader, die bij de Afsluitdijk gevochten had. ,,En mijn opa langs moederskant was in mei 1940 gemobiliseerd. Dat vond ik zó boeiend. Jim en ik ontdekten als tieners hoe we hier allebei mee bezig waren.” Een vriendschap was geboren.

In elke tuin hulzen en granaatscherven

Als hovenier stuit Van der Veen nu nog op oorlogsresten. ,,In elke tuin hier liggen hulzen of granaatscherven.” Hij koestert de handtekeningen die hij liet zetten in het boek ‘De Slag om Woensdrecht’. ,,Gelukkig heb ik nog veteranen kunnen spreken. Ik heb ooit een dag gespijbeld toen ze door de regio trokken. Ik wachtte bij het herdenkingsmonument tot de bus kwam.”

Levende helden van het Black Watch Regiment dat hier vocht, signeerden zijn boek, evenals de vrouw van Danny McLeod die met zijn South Albert Regiment Bergen op Zoom zou bevrijden. ,,Hoe die mannen elkaar omhelsden, die vriendschap voor het leven die je ook ziet in ‘Band of Brothers’. Een prachtige herinnering voor me.”

Vier silhouetten van soldaten

Met zijn bedrijf adopteerde Van der Veen het Woensdrechtse herdenkingsmonument en zorgde samen met het Dorpsplatform voor nieuwe aanplant. Vorig jaar plaatste hij vier silhouetten van Canadese soldaten, gemaakt door de firma Tummers, op de rotonde aan de Scheldeweg. ,,Een blijvende markering bij de Verwoeste Hoek.”

Inmiddels woont hij met zijn vriendin zo’n beetje tussen rotonde, monument, Shermantank en Canadalaan in. ,,Maar daar hebben we ons huis niet op geselecteerd hoor”, lacht hij. Op 24 oktober wappert bij hem een Canadese vlag, net als bij Raaijmakers en zestig winkeliers in alle Woensdrechtse kernen.

Vlag uit op 24 oktober

,,We roepen inwoners op die zaterdag ook een Canadese vlag op te hangen. Zelfs in coronatijd kan zo iedereen thuis iets doen, opdat de veteranen nooit vergeten worden en de Slag om Woensdrecht de aandacht krijgt die ze verdient.” Bewust is gekozen voor de 24e, de dag dat het dorp Woensdrecht werd bevrijd. ,,Er is nog wel tot 27 oktober gestreden om de spoordijk.”

Beiden zaten in 2019 in de werkgroep 75 jaar Bevrijding. ,,Het euforische gevoel van die herdenkingen willen we vasthouden”, zegt Van der Veen. ,,De 4 en 5 mei-activiteiten staan als een huis, de lampjes met kerst bij alle monumenten ook. Met de vlaggenactie van 24 oktober hopen wij een nieuwe traditie in gang te zetten.”

Historie levend houden

Niet in een beladen, maar positieve sfeer. ,,Vanaf 2021 met een fietstocht erbij, of een schoolbezoek, of een lezing met een historicus als Robert Castburg. Wij hebben nog via opa’s en oma’s over de oorlog gehoord, maar willen deze geschiedenis ook voor volgende generaties levend houden.”

Paspoort Bart van der Veen en Jim Raaijmakers



Bart van der Veen

Geboren: 24 december 1991 in Bergen op Zoom

Opgegroeid: in Woensdrecht

Woonplaats: Hoogerheide (sinds 2018)

Woont samen: met Maartje Kuijlen

Opleiding: HAS Den Bosch

Eigen bedrijf: Groenbewust Hovenier (sinds 2015)



Jim Raaijmakers

Geboren: 19 februari 1994 in Hoogerheide

Woonplaats: Hoogerheide

Getrouwd: met Femke

Kinderen: zoontje Finn (bijna 2) en dochter Elin (6 maanden)

Opleiding: mbo VEVA (Veiligheid en Vakmanschap) met praktijkweken bij Defensie

Werkt: bij Graumans Hekbouw Etten-Leur

