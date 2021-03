Hier is een Tiny Forest geplant: ‘We verarmen de bodem niet, maar verbeteren die juist’

Hoogbejaar­de vrouw (90) beroofd in Bergen op Zoom, ‘kordaat’ tweetal draagt dader over aan politie

2 maart BERGEN OP ZOOM - Op de Van Assendelftstraat in Bergen op Zoom is maandagmiddag een hoogbejaarde vrouw beroofd van haar portemonnee. Het 90-jarige slachtoffer heeft haar spullen echter al snel teruggekregen, want twee voorbijgangers wisten de vrouwelijke dief (40) snel te pakken. De toegesnelde politie kon haar in de boeien slaan.