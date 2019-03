Hier in Ossendrecht komt misschien een hondenlosloopveld

De eerste locatie is bij de Meiduinen in de buurt van de Boudewijngroeve net buiten de bebouwde kom in Ossendrecht. ,,We zijn hierover in overleg met Natuurmonumenten, die eigenaar is van dit stuk natuurgebied'', vertelde DPO voorzitter Adri van der Vliet afgelopen woensdagavond tijdens een openbare vergadering van het dorpsorgaan. ,,We moeten bij Natuurmonumenten wel aantonen of er echt behoefte is aan een hondenlosloopplek.''