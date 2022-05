Hier in Bergen op Zoom verblijven straks 435 arbeidsmigranten: ‘Mensen niet wegstoppen’

De zes gebouwen bieden straks onderdak aan arbeidsmigranten uit heel de regio. Die komen terecht in een volledig gemeubileerde één- of tweepersoons studio, voorzien van alle gemakken: televisie, internet, koelkast en wasmachine. Per vier kamers is er een gedeelde keuken en badkamer. In de gebouwen komen ook sport- en ontspanningsruimtes. Voor het ontwerp is gekeken naar Noorse pakhuizen.