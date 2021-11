Hier in Bergen op Zoom opent Hippe Friet: ‘Veel meer dan een gewoon cafetaria’

‘Vrienden­dienst’ kost Aydin Akkaya leider­schap GBWP: ‘Hij heeft stom gehandeld’

BERGEN OP ZOOM - Een ‘vriendendienst’ kost Aydin Akkaya het leiderschap van GBWP. Van belangenverstrengeling is volgens de partij en hemzelf geen sprake, maar toch stopt hij per direct als fractievoorzitter van de grootste partij in de Bergse gemeenteraad. Arjan van der Weegen volgt hem op. De gemeente stelt een onderzoek in.

4 november