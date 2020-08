Hier in Bergen op Zoom komt tijdelijk een coronateststraat

BERGEN OP ZOOM - Donderdag en vrijdag opent in Bergen op Zoom een mobiele coronateststraat, omdat het aantal besmettingen in Bergen op Zoom blijft oplopen. Daartoe hebben GGD en gemeente besloten. De meeste besmettingen zijn rechtstreeks terug te voeren naar de El Feth Moskee aan de Wattweg.

Die sloot afgelopen weekeinde al uit voorzorg voor twee weken de deuren. Toen was bekend dat een bestuurslid positief was getest op corona en in quarantaine thuiszat. Overige bestuursleden waren al getest, maar wisten de uitslag op dat moment nog niet.

Zeer serieus

De tijdelijke teststraat komt aan de Wattweg in de buurt van de moskee, zegt een woordvoerder van de gemeente. De afgelopen week zijn er in Bergen op Zoom 32 coronabesmettingen bijgekomen, laat de gemeente in een verklaring weten. De meeste gevallen zijn terug te voeren tot de moskee.

Snel testen

Om verdere verspreiding tegen te gaan en mensen de mogelijkheid te bieden om zich snel te laten testen, komt er op 6 en 7 augustus in Bergen op Zoom een mobiele teststraat, zegt de gemeente verder. De teststraat is donderdag te bezoeken 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag alleen van 9.00 tot 13.00 uur. Deze teststraat is volgens de gemeente vooral bedoeld voor bezoekers van de El Feth moskee en hun naasten, benadrukt woordvoerder Nausikaa van den Merkenhof van de gemeente.

Oproep

De Bergse loco-burgemeester Barry Jacobs doet een dringende oproep aan bezoekers van de moskee en mensen uit hun omgeving zich te laten testen. ,,Dat kan zonder afspraak bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts”, zegt hij in een verklaring die dinsdag naar buiten is gebracht.

Het bestuur van de moskee is blij dat er zo snel een teststraat kan komen, zegt woordvoerder Najib El-Allouchi. ,,We hopen dat we door de komst van deze tijdelijke teststraat het virus razendsnel kunnen indammen.”

Roosendaal

De Marokkaanse moskee in Roosendaal sluit preventief twee weken haar deuren. Volgens voorzitter Abdoulah Achatibi is dat ter voorkoming van coronabesmettingen: ,,Het Offerfeest van afgelopen vrijdag duurde drie dagen. Normaal gesproken gaan veel mensen dan bij elkaar op bezoek om te eten en te kletsen. Wij hebben al onze mensen op het hart gedrukt om niet (teveel) bij familie en kennissen op bezoek te gaan.”

Of mensen dat ook doen is niet zeker te zeggen. ,,Om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten hebben wij daarom besloten twee weken dicht te gaan.” Achatibi laat weten dat ze niet dicht gaan omdat er al besmettingen zijn geconstateerd: ,,Nee, dit is puur uit bescherming. Zie het als een zelfquarantaine van onze moskee.”