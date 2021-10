Het Zuidkwartier gaat weer aan de slag

De tentoonstelling met het thema “Scouting door de jaren heen”, over de geschiedenis van de scoutingverenigingen in de gemeente Woensdrecht, staat nu gepland voor volgend jaar en is van april tot oktober te bezichtigen.



Ook het oude arbeidershuisje aan De binnenweg in Hoogerheide is weer geopend. Door de opening van het museum en het huisje kunnen de verschillende werkgroepen van Het Zuidkwartier vanaf nu weer aan de slag. Penningmeester John Mathijssen van Het Zuidkwartier is blij dat alle werkgroepen weer aan de slag kunnen.



,,We hebben een groep kantklossters en die kunnen eindelijk na anderhalf jaar weer gezamenlijk aan de slag. Elkaar ontmoeten is een belangrijk onderdeel van onze vereniging”.