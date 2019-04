‘Het zijn verdomme poésjes!’ Kittens gedumpt in Bergen op Zoom

Tunnel is nieuwe attractie op Fort de Roovere in Halsteren

12:00 HALSTEREN - Het ziet er nog gek uit. Een grote, betonnen constructie op Fort de Roovere in Halsteren, waarin je rechtop kunt staan. Heel anders dan alle houten bouwwerken op het fort. Maar aan het eind van de werkzaamheden, die nu nog in volle gang zijn, is er niks van het beton te zien. Dan is de tunnel, want dat is het gevaarte, volledig opgegaan in een aarden wal.