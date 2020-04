Het wordt een sobere Ramadan: ‘Moskee is dicht, maar wel elke vrijdag gezamenlijke gebedsoproep’

Man (29) uit Bergen op Zoom met drugs aangehou­den bij politiecon­tro­le in grensge­bied

19 april WOENSDRECHT - Een 29-jarige man uit Bergen op Zoom is zaterdagavond aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide aangehouden omdat hij hennep in zijn auto had liggen. Dat gebeurde tijdens een controle van de Nederlandse en Belgische politie in het grensgebied van de gemeente Woensdrecht.