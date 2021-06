Het wordt druk bij de cafés en restaurants, maar aan personeel is een gebrek

Onderscheiden Optimist Cees de Klerck: ‘Hulp bieden aan een ander, maakt mij een gelukkig mens’

13:01 BERGEN OP ZOOM - Een optimist. Iemand die denkt in oplossingen in plaats van problemen. Zo kan men de Bergse Cees de Klerck gerust noemen. Onlangs ontving hij een lintje voor onder andere zijn betrokkenheid bij de protestantse kerk in Bergen op Zoom. Verwacht had hij het niet, blij is hij er wel mee. ,,Ik voel me begaan met de medemens, dat zit in mijn aard.”