Het Winterhuis opent 23 november in binnenstad van Bergen op Zoom

Anne van Rijswijk, straatcoach van de Parade en eigenaresse van Retro Vinyl & Vintage, is blij dat het Winterhuis in 'haar straat’ komt: ,,Met een aantal ondernemers van de Lombardenstraat kleden we het programma van het Winterhuis aan. Dit is het tweede jaar dat het huis gevestigd is in een pand bij ons in de straat. Jammer dat er alleen op zaterdag iets te doen is in het pand. Ik hoop dat we op meerdere dagen iets leuks kunnen neerzetten, het Winterhuis staat toch de hele maand ingericht klaar om gebruik te worden,” aldus van Rijswijk.