Het weer tot 2035 in Bergen op Zoom? Stralend en zonnig: Tjakka!

Elf appartemen­ten op plaats bieb in Halsteren

19 februari De voormalige bibliotheek in Halsteren wordt verbouwd tot een complex met elf koopappartementen. Jawel Bouw uit Wouwse Plantage ziet als ontwikkelaar brood in het plan en ook de gemeente is enthousiast. Wethouder Patrick van der Velden noemt het project een versterking van de historische dorpskern. ,,Hier gaan ook de voorzieningen van profiteren.''