Het Warandehuis: kleinschalige woonzorglocatie voor dementerenden

BERGEN OP ZOOM - Op de plek van voormalig wijkcentrum Oost in de Bergse wijk Warande komen appartementen voor dementerenden. Zorgorganisatie Dagelijks Leven mikt op de opening van Het Warandehuis eind dit jaar, in december.

Het wijkcentrum is gesloopt en de bouwwerkzaamheden voor de kleinschalige woonzorglocatie zijn begonnen. Dagelijks Leven heeft in Bergen op Zoom al een andere locatie: Het Markiezaathuis, aan de Antwerpsestraatweg. Het Warandehuis komt midden in de samenleving te staan, middenin de wijk. Dat vindt de zorginstelling belangrijk. ,,De mensen die bij ons komen wonen, komen uit de maatschappij. Dat is vertrouwd voor ze”, zegt opstartmanager Mario Goertz.

Een thuis creëren

,,Het wordt een tweelaags huis. Rondom het huis komt een tuin, die we zo aanleggen zodat bewoners in staat zijn om rond het huis te kunnen wandelen. Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze naar buiten kunnen, wanneer ze willen.”

In het gebouw komen studio’s voor ongeveer twintig bewoners. Zij kunnen rekenen op 24-uurszorg, in de vorm van thuiszorg. ,,We proberen een thuis voor ze te creëren. Je kunt dat nooit echt evenaren, maar we richten de studio’s in zoals de bewoners dat willen. Met hun eigen spullen.” Daarnaast zijn familieleden ook belangrijk. ,,Zij zijn de belangrijkste schakel tussen de bewoners en zorgprofessionals”, legt Goertz uit. ,,Ook voor hen zorgen wij vaak voor een intensief traject vooraf aan de verhuizing van degene die ze verzorgen.”

Dagelijkse activiteiten

Quote We proberen een thuis voor ze te creëren. Je kunt dat nooit echt evenaren, maar we richten de studio’s in zoals de bewoners dat willen. Mario Goertz Gezamenlijke ruimtes zijn er in de vorm van huiskamers en een activiteitenkamer. Die dagelijkse activiteiten zijn belangrijk. ,,We gaan bijvoorbeeld knutselen, gymmen of geheugentraining. Alles op basis van wat de bewoners willen doen. Als ze de kok in de keuken willen helpen, dan is dat ook mogelijk.”

De organisatie is op dit moment druk bezig met het uitzetten van vacatures voor personeel. Een locatiemanager is er inmiddels. Zij loopt eerst mee bij een andere vestiging om ervaring op te doen. ,,Al ons personeel, ook de gastvrouwen, hebben ervaring met geheugenproblematiek”, zegt Goertz.

Samenwerken met scholen