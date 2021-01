Het vogelverdriet van de Brabantse Wal: ‘Steeds meer vogelsoorten verdwijnen’

Hidde Bult is zo’n type dat de hele wereld afreist met maar één doel: vogels zien. In die zin is hij een echte vogelaar. Maar er is meer dan alleen de kick van het spotten. De 72-jarige bioloog/farmacoloog brengt al vanaf zijn twaalfde nauwkeurig in kaart waar, wanneer en in welk landschap hij een bepaalde vogel signaleert.