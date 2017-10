Het slotakkoord klinkt voor muzikant Guus de Waal

In Liefdevolle HerinneringMuziek loopt als een rode draad door het leven van de familie De Waal. ,,Het ging bij ons thuis altijd over muziek en over Feyenoord.”

Volledig scherm Guus de Waal sr. als dirigent. © Privécollectie familie De Waal Je gunt het niemand, maar je gunt het iedereen”, zegt Paul de Waal over de warmte en menselijkheid waarmee zijn vader Guus de laatste week van zijn leven is verzorgd in Hospice de Markies in Bergen op Zoom. ,,Daardoor konden we echt met elkaar bezig zijn, in plaats van alleen maar met zorg.”

Guus de Waal overleed op 18 april 2016 aan darmkanker, hij was 78 jaar oud. Het slotakkoord heeft geklonken, staat in de rouwadvertentie die zoons Paul, Jasper en Guus jr. met hun moeder Bets opstelden. Want muziek loopt als een rode draad door het leven van het gezin. Vader Guus – muzikant, dirigent, componist en muziekleraar – stond aan de wieg van tientallen bands, dweilbands en harmonieorkesten in Bergen op Zoom. ,,Als mijn moeder het niet zag, verwisselde mijn vader onze fopspenen voor kleine trompetjes”, zegt Guus jr. in zijn toespraak bij de uitvaart.

Speelgoed

,,De muziekinstrumenten lagen thuis tussen het speelgoed”, zegt Jasper, uitgegroeid tot tophoornist die over de hele wereld met de grootste dirigenten en orkesten heeft opgetreden. Guus jr. speelt trompet. Alleen op Paul is het virus niet overgeslagen. ,,Ik houd erg van muziek, hoor. Maar bij ons konden ze gerust een half uur ouwehoeren of de kiestoon van de telefoon een Fis of A was. Toen ik ontdekte dat je als muzikant snel succes had bij de meisjes, kreeg ik natuurlijk spijt. Toen heb ik nog even trompetles van Jasper gehad.” Om lachend te vervolgen: ,,Maar die vond dat ik geen talent had.”

Quote Na de optocht heb ik beneden een Schrobbelèrtje voor hem gehaald. Het zou zijn allerlaatste zijn Paul de Waal ,,Het ging bij ons thuis altijd over muziek en over Feyenoord. Mijn vader had zelfs het logo van Feyenoord op zijn trompet geschilderd”, zegt Jasper. Guus sr. was hartstochtelijk fan van de Rotterdamse club en trok, toen die in de jaren 70 landskampioen werd, met zijn dweilband naar de Coolsingel. Jasper: ,,Ze hadden op het bordes gespeeld en Willem van Hanegem speelde op zijn trompet, beweerde hij. Daar geloofde ik niks van. Maar jaren later ontmoette ik iemand die de voetballer kende en die heeft het nagevraagd. Bedankt dat ik op uw trompet mocht spelen, schreef Van Hanegem in de gesigneerde biografie die mijn vader daarna kreeg.”

Het huis van Guus en Bets aan de Westersingel veranderde elke Vas­ten­avend in een epicentrum van leut, vol bullen en toeters. Maar dat laatste jaar hield Guus de boot af. Toch haalden de zoons hun vader over om de optocht vanuit een hotelkamer op de Grote Markt te bekijken. Paul: ,,Hij kwam, mét zijn rode zakdoek om. Dat kostte hem enorm veel energie. Na de optocht heb ik beneden een Schrobbelèrtje voor hem gehaald. Het zou zijn allerlaatste zijn. Dat is een dierbare herinnering.”

Concert

De laatste week van zijn leven verbleef Guus de Waal in Hospice De Markies. De zoons zijn dankbaar voor de zorg en warmte die hij daar kreeg. Daarom houden ze op 15 oktober in De Stoelemat het benefietconcert: ‘Guus de Waal. Het Slotakkoord’. Voor dat concert vormen zo’n zeventig Bergse muzikanten ‘misschien wel het beste harmonieorkest van Bergen op Zoom’, onder leiding van Jasper. Daarnaast zijn er optredens van topmusici uit de stad. Een lied dat zeker gaat klinken is De laatste wens van Paul van Vliet. Jasper: ,,Daar moest ik meteen aan denken. Vooral vanwege die tekst: Ik ben niet bang, om dood te gaan, ik ben alleen maar bang, voor de manier waarop.”

Volledig scherm Vader Guus maakt muziek met zoons Guus en Jasper. © Privécollectie familie De Waal

Volledig scherm De Crabtowm Jazzband, een van de tientallen bands en orkesten waar Guus de Waal in speelde. © Privécollectie familie De Waal