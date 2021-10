Het ruiterharnas van prins Maurits zie je in de Schatkamers van het Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM - Het ruiterharnas van prins Maurits is te zien in de Schatkamers van het Markiezenhof. Niet het origineel, maar wel een haast perfecte replica. Het maakt deel uit van ‘Het geheim van de smid’, de eerste solotentoonstelling van de Georgische wapenkunstenaar Gotscha Lagidse.

Een van de pronkstukken van de expositie is het ruiterharnas van prins Maurits. Het origineel is te zien in een museum in Wenen, de reconstructie is destijds gemaakt voor het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Gotscha Lagidse (1965) heeft meerdere prijzen gewonnen en in binnen- en buitenland geëxposeerd.

Met het harnas legt het Markiezenhof een link met het Beleg van Bergen op Zoom in 1622. In 2022 is het namelijk 400 jaar geleden dat de Italiaan Ambrogio Spinola met Spaansgezinde troepen een beleg sloeg om Bergen op Zoom. Na bijna drie maanden was de nadering van het leger van prins Maurits voldoende om de vijand weg te jagen en de stad

Volledig scherm Het harnas pronkt in een van de Schatkamers van het Markiezenhof. © Otto Kalkhoven

Klasse apart

De tentoonstelling in de Schatkamers is de eerste grote overzichtstentoonstelling van Gotscha. Experts beschouwen zijn werk als een klasse apart. Het is gebaseerd op historische studie, een grondige materiaalkennis, vakmanschap én onvoorwaardelijke toewijding. Gotscha is geboren en opgegroeid in de Kaukasus, Georgië. Het land van het Gulden Vlies.

Zijn bijzondere harnassen en diverse wapens tonen aan dat hij zijn ambacht tot kunst heeft verheven. De expositie is ook geschikt voor kinderen. Het Markiezenhof heeft een speciale speurtocht uitgezet. Met een blacklight zaklampje kun je op zoek gaan naar naar geheimen en kleine details van voorwerpen. Meer informatie: www.markiezenhof.nl