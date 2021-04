Het Rode Laarsje stopt na meer dan een eeuw: ‘Schoenen zijn minder belangrijk geworden’

Harry zit zo’n 46 jaar in de winkel en weet het nog maar al te goed: ,,Toen ik begon, wilden mensen ieder jaar mooie nieuwe schoenen. Dat was toen heel belangrijk, schoenen stonden op de eerste of misschien tweede plaats. Dat is verwaterd, schoenen komen nu misschien op tien.” Zijn opa, die ook Harry heette, begon de winkel in 1913 in de Zuivelstraat. Toen heette de winkel nog Hamers Schoenen. Opa kwam uit Kaatsheuvel, waar zijn vader een schoenenfabriekje had en trouwde met een meisje uit Katwijk, dat ook uit de schoenenbranche kwam. Later verhuisde Hamers Schoenen naar de Grote Markt 24. ,,Mijn vader zag de bouw van V&D in die tijd en besloot: daar moet ik bij zijn”, lacht Harry. ,,Hij opende een winkel in ons huidige pand, de beste beslissing van zijn leven.” Tot ’63 had de familie Hamers twee schoenenzaken, tot ze besloten zich te focussen op de winkel in de Wouwsestraat.