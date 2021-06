Het regent dat het giet, toch snakt de grond naar water. Hoe kan dat?

Net geen eindwinst, maar The Voice Kids levert Faela uit Heerle haar eerste hit op

13:26 Haar avontuur in The Voice Kids is voorbij nadat ze er helaas niet met de winst vandoor ging, maar voor de 13-jarige Faela van Deyzen uit Heerle begint het échte avontuur nu pas. Zo duikt ze met Ilse DeLange de opnamestudio in en heeft ze al haar eerste single uitgebracht. ,,Dit is nog maar het begin.”