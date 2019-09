Het publiek heeft veel te kiezen bij PopMonument in Bergen op Zoom

Het blijkt een gouden greep om monumenten in de stad te koppelen aan andere kunstvormen. Een fraaiere manier om cultureel Bergen op Zoom aan bezoekers van buiten de regio te tonen lijkt niet mogelijk.

Vooral liefhebbers van eigenwijze (pop)muziek hebben veel te kiezen. Op 17 erfgoedlocaties treden dit weekend veertig artiesten op. Op vrijdag treedt het legendarische Magnapop uit het Amerikaanse Atlanta (Georgia) op in Gebouw-T. Bijna dertig jaar geleden maakte die band een verpletterende indruk op Ein Abend In Wien en Pinkpop, en met hun door Michael Stipe van R.E.M. geproduceerde debuut. Op zaterdag zijn in Gebouw-T optredens van zangeres MEROL en het succesvolle Bazart. De teksten van die Vlaamse band werden al massaal meegezongen op Rock Werchter en Lowlands, nu is hun duistere synthesizerpop op PopMonument te beleven.

Een beetje Beatles

In de voormalige Maagdenkerk, schouwburg De Maagd, opent Novastar zaterdag het bal. De singer-songwriter schrijft drieminutenpopliedjes waarbij het soms lijkt alsof The Beatles in zijn genen zitten. Later komen liefhebbers van bijzondere jazz aan hun trekken in de Gertrudiskerk. Daar zingt de jonge, klassiek geschoolde en onlangs met een Edison bekroonde Sanne Rambags in het trio Under The Surface.

Met haar hoge, loepzuivere stem brengt ze een gewaagd repertoire, met oosterse patronen en zelfbedachte klanken.

Luide gitaren en blues

Fans van luide gitaren kunnen headbangen bij Mozes And The Firstborn, Crayon Sun, Dirk en Peuk, in Het Provoosthuis en Café Die Twee. Voor bijzonder Vlaams talent kan de avontuurlijk ingestelde bezoeker terecht bij Mortier in de Bibliotheek en Jan Verstraeten in Het Markiezenhof. Prima blues is er ook: Ian Siegal, in Het Zwijnshoofd. Keuze te over!