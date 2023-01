Het ‘poepstraatje’ van Steenbergen ligt vol drollen: ‘Echt schandalig’

Logistiek bedrijf BTT breidt uit met extra terminal: ‘Bergen op Zoom krijgt positie van grote binnenha­ven’

BERGEN OP ZOOM – Het Tilburgse logistieke familiebedrijf BTT Multimodal Container Solutions neemt per 1 februari de containerterminal van Van den Bosch aan de Van Konijnenburgweg over. ,,We worden een van de grootste binnenvaart-containerterminals”, zegt directeur Wil Versteijnen.

15 januari