Het oude ABG in Bergen op Zoom opent de deuren tijdens monumentendag

Er zijn tien appartementen gerealiseerd in het oude ABG. Zuster Marie-Cécile kwam onlangs alvast een kijkje nemen, in aanloop naar de open dagen. Het was voor haar bijzonder om na al die jaren weer terug te zijn: ze woonde en werkte van 1959 tot 1964 in het Algemeen Burger Gasthuis als verpleegster. ,,We waren met 130 zusters in die tijd”, herinnert ze zich nog. ,,We hebben veel gelachen, maar ook heel hard gewerkt. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.” Ze woonde in het klooster naast het ABG, dat inmiddels is gesloopt. ,,Daar had ik mijn eigen cel, een kleine kamer. Maar ik was er nooit, want ik was altijd aan het werk.”