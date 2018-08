‘Het optimisme van Elly was haar grote kracht’

Elly Lambers was de drijvende kracht achter het koor Die Vaertsingers en later het Bietboeren en Meerminnenkoor. Ook was ze bestuurslid van de stichting Commissie Culturele Verenigingen Steenbergen (CCVS), van gemeenschapshuis ’t Cromwiel en mede-oprichter van de lokale oproep in Steenbergen. En ze zette haar organisatietalent in voor goede doelen. Drie jaar geleden ontving ze een koninklijke onderscheiding voor alles wat ze voor het culturele leven in Steenbergen betekende.