Het opruimen van 2020 kan beginnen

Meer Steenberg­se gebouwen in het licht

30 december STEENBERGEN - De Holle Roffel in Kruisland, de kerken in Nieuw-Vossemeer en Dinteloord... In het donker zijn zij amper zichtbaar. Daar moet binnenkort verandering in komen. Het college van de gemeente Steenbergen wil 50.000 euro uittrekken om meer gebouwen in het licht te zetten ‘s avonds. De rest van het geld moeten dorpsraden bij elkaar verzamelen.