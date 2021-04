Het nieuwe prediken Jehovah’s Getuigen gaat per brief, app en QR-code

Niet alleen het georganiseerde evangeliseren in tweetallen, per wijk of straat, ging in de ban. Ook de Koninkrijkszalen waar gelovigen bij elkaar komen, gingen in maart 2020 overal ter wereld op slot. ,,We nemen het zeker voor het onzekere”, zegt Maurice Jansen die als woordvoerder namens de lokale JG-gemeenten in West-Brabant spreekt.