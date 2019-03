‘Het maken van een kloppend teeltplan is een flink gepuzzel’

In deze periode buigen we ons ook altijd weer over de vraag: Waar zaaien en planten we welke groenten? De boomgaarden zijn natuurlijk makkelijk, die kunnen we niet verplaatsen. Maar de velden die er overblijven, wat komt daar? Daarbij moeten we rekening houden met vruchtwisseling: sommige gewassen mogen niet ieder jaar op hetzelfde veld geteeld worden. Zo kunnen sommige groentensoorten, zoals tuinbonen, maar één keer per zes jaar op hetzelfde veld en pompoenen één keer per drie jaar. Op die manier proberen we ziekten en beestjes, zoals aaltjes, te voorkomen.