Het mag weer, zwoegen in de sportschool: ‘Wat heb ik dit gemist’

BERGEN OP ZOOM - Eindelijk mag het weer: zwoegen in de sportschool. De biceps en triceps weer op spanning brengen. Ook in Steenbergen en Bergen op Zoom gingen de deuren weer open. Tientallen sporters werkten zich weer ouderwets in het zweet. ,,Wat heb ik dit gemist”, zegt Harry Boerma uit Steenbergen. ,,Leuk ook om al die vertrouwde gezichten weer te zien.”

Drie keer in de week ging Boerma naar sportschool Dinami in Steenbergen. Om te fitnessen, zodat hij een beetje in vorm blijft. ,,Het was echt een gemis toen dat plots niet meer kon”, zegt hij. In de tussentijd is hij wel actief gebleven door te wandelen en fietsen. ,,Maar dat is toch anders dan in de sportschool. Daar ben je op een heel andere manier bezig, veel gerichter.”

Bang voor besmetting is hij zeker niet. ,,Bij Dinami hebben ze verschillende maatregelen genomen. Zo staan de apparaten op anderhalvemeter. En zijn sommige toestellen afgesloten. Het ging er gemoedelijk aan toe. Eigenlijk net als vanouds. En druk was het niet. Dat komt waarschijnlijk omdat ik tussen de middag ben gegaan. Daar probeer ik altijd bewust rekening mee te houden.”

Aerobics en spinnen buiten

Bij de Steenbergse sportschool stonden de eerste sporters woensdagochtend om zeven uur al voor de deur, zegt eigenaresse Wies Noordijk. ,,We hebben er alles aan gedaan om het sporten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Intensieve groepslessen, zoals spinning en aerobics vinden buiten plaats. Daar heb je de minste kans op besmetting. Maar yoga en pilatus, dat kan gewoon binnen.”

De komende doet Noordijk er alles aan om het vertrouwen van haar sporters weer terug te winnen. Zo maken haar medewerkers foto's en filmpjes die ze delen op social media. ,,We hebben net als heel de branche veel opzeggingen gehad, dus er is werk aan de winkel.” Ook bij kickboxschool Diablo Gym aan de Zeelandhaven in Bergen op Zoom gingen de deuren weer open.

Quote Als je dan weer binnen voor zo'n groep staat, dan voelt het als een nieuw begin Michiel Zandbergen, CrossFit, Bergen op Zoom

‘Het voelde als een heropening’

Eigenaar Travis Schlee is blij dat de jeugd hem weer weet te vinden. ,,Dat doet je goed.” Afgelopen maanden heeft hij de helft van zijn leden zien vertrekken. Toch verwacht hij dat een groot deel na de zomervakantie terugkeert. Schlee verwacht de komende weken aardig wat deelnemers in zijn sportschool. ,,Vandaag hebben we ook al weer verschillende groepslessen staan.”

Bij CrossFit in Bergen op Zoom min of meer dezelfde geluiden. ,,Het voelde als een heropening”, zegt Michiel Zandbergen. ,,Met de harde kern hebben we afgelopen maanden buiten gesport. Toch, als je dan weer binnen voor zo'n groep staat, dan voelt het als een nieuw begin. En bij sommige sporters doet dat even pijn. Dat kon je goed zien.”