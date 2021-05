Het lijkt nu echt van de baan: geen zonnepanelen op het Oudland in Steenbergen

Dassenberg

Wel wil het college de Dassenberg niet uitsluiten als mogelijke locatie voor een zonnepark, omdat dat gebied omringd en dus niet heel zichtbaar is. Ook zijn hier geen tegengeluiden over gehoord. Vreemde redenatie, vindt Danker Kouwen van de Volkspartij. ,,Waardevol landschap is waardevol landschap, of er nu een petitie tegen getekend is of niet. We zijn tegen het opofferen daarvan, dus ook daar.”