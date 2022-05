‘Het liefst woon ik in een hutje op de hei. Mét Thuisbezorgd’

Is Bergen op Zoom heel anders dan Steenbergen?

,,Hier is het veel drukker. In Steenbergen woonde ik in een rustige woonwijk waar ik alle buren kende. Nu ken ik misschien drie buren van de 70 appartementen in dit gebouw. Ik vind het centrum net wat te druk, maar ik woon wel tegenover Kiek in de Pot. Daar kan ik ontsnappen aan de drukte. Het liefst woon ik in een hutje op de hei. Met Thuisbezorgd.”