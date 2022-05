‘Het liefst kom ik niet in Roosendaal, ik ben trots dat ik in Bergen op Zoom geboren ben’

Succesvol­le zaalvoet­bal­lers willen Bergen op Zoom trots maken: ‘Stad op de kaart zetten en snel richting Eredivisie’

Het pas dit jaar opgerichte Futsal Team Bergen op Zoom speelt vrijdagavond zijn kampioenswedstrijd in de Hoofdklasse D tegen FC Botafogo 2. Zaalvoetbal wordt steeds populairder en daarom wilde liefhebber Bilal Amezian een team opstarten waarmee hij het zaalvoetbal in Bergen op Zoom op de kaart kan zetten. Dat nieuwe team, waar Amezian zelf ook in speelt, kan nu gelijk de stap naar de topklasse maken. Maar het team heeft nog meer ambities: ze willen de eredivisie in.

12 mei