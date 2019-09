Het lezend meisje zit weer buiten op Dorpsplein Halsteren

Kijk Binnen bij Bedrijven wederom een succes in Bergen op Zoom

19 september BERGEN OP ZOOM - Wanneer je als bedrijf de ambitie hebt om jaarlijks met tien man personeel te groeien, dan kun je niet met je armen over elkaar blijven zitten. Reden dat leidingsystemenfabrikant Versteden één van de 86 bedrijven is die is aangehaakt bij Kijk Binnen bij Bedrijven. ,,Vorige editie leverde twee nieuwe medewerkers op. Dus met succes herhaald”, zegt directeur Peter Bogers.