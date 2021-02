Het leukste van Vastenavend? ‘De prins in zijn pyjama’

‘Ik wil wel prinseske worden’

Kaira Hamels (7) gaat Vastenavend zeker missen. ,,Eigenlijk alles. De liedjes, de optocht. Ik ben een echt krabbeke.” Waar het verhaal van Kindervastenavend vorig jaar precies over ging, weet ze niet meer. ,,We zijn er wel geweest, maar het is alweer zo lang geleden. Ik mocht op papa’s nek zitten, dat was heel leuk. En de Peperbus praatte.” Het liefste vastenavendfiguur is voor haar het prinseske. ,,Aan de ene kant zou ik best prinseske willen zijn, want dan hoor je echt bij Vastenavend. Maar aan de andere kant lijkt het me ook best heel druk.” Ze gaat zeker kijken als er iets over Vastenavend op tv komt. ,,Maar ik weet niet of ik dan verkleed mag van mama. Leuk dat we een boekje hebben gekregen. Ik hou veel van puzzels, maar het allerliefst speel ik buiten. Ik ben blij dat we nu weer naar school mogen, al was thuis leren ook wel fijn. Dan mis ik papa en mama tenminste niet.”